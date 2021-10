Green pass, Fracassi (Confindustria Abruzzo): “Passaggio obbligato, indispensabile” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il Green pass, come il vaccino, è per noi indispensabile, un passaggio obbligato, senza il quale è a rischio la continuità produttiva delle aziende”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Marco Francassi, presidente di Confindustria Abruzzo. Secondo il numero uno degli industriali abruzzesi “nei trasporti è evidente che c’è un problema relativamente al Green pass, con una grande quota di autotrasportatori non vaccinati o vaccinati con un vaccino non riconosciuto. E’ un vulnus che va subito sanato, su cui si deve intervenire per evitare guai peggiori nelle prossime settimane sull’approvigionamento di merci e materie prime”. “La domanda -sottolinea- è semplice: cosa deve fare un’azienda che dopo il 15 ottobre si vede arrivare un tir con un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il, come il vaccino, è per noi, unaggio, senza il quale è a rischio la continuità produttiva delle aziende”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Marco Francassi, presidente di. Secondo il numero uno degli industriali abruzzesi “nei trasporti è evidente che c’è un problema relativamente al, con una grande quota di autotrasportatori non vaccinati o vaccinati con un vaccino non riconosciuto. E’ un vulnus che va subito sanato, su cui si deve intervenire per evitare guai peggiori nelle prossime settimane sull’approvigionamento di merci e materie prime”. “La domanda -sottolinea- è semplice: cosa deve fare un’azienda che dopo il 15 ottobre si vede arrivare un tir con un ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Com'era quella che il green pass garantisce di poter stare con persone non contagiose? #TheoHernandez… - RaiNews : 'Io sono vaccinato e non riesco a capire perché non possano esistere i no green pass. Se green pass non verrà tolto… - AlibrandoR : RT @cris_cersei: No vabbè, il governo è alla frutta ?? Il sit-in dei militari no pass... a SIGONELLA! ???? #lamorgese #portichiusi https://t.… -