Green pass e lavoro, Orlando: "Preoccupato per il 15 ottobre" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Senza Green pass non si entrerà a lavoro, l'obbligo scatterà da venerdì. Tutti i lavoratori, pubblici e provati, dovranno dotarsi di certificato verde per accedere al luogo di lavoro. Chi ne è sprovvisto non può entrare, e chi viene scoperto in ufficio o in fabbrica senza, viene punito con una multa. Il cambio di rotta voluto dal governo per incentivare le vaccinazioni e limitare il contagio del virus è al via. Non sarà facile, soprattutto all'inizio. Lo assicura anche Andrea Orlando, ministro del lavoro, intervenuto nel corso dell'iniziativa dell'Inas Cisl: "C'è preoccupazione per il 15 perché è un passaggio delicato ma la stessa che abbiamo avuto nei mesi scorsi. Il Green pass è un passaggio complesso che può avere ...

