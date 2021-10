Green pass: Consulenti lavoro, semplificazioni possibili (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott. (Labitalia) - Nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali sulla gestione della pandemia negli ambienti di lavoro, il Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro ha interagito con il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e con la senatrice Valeria Valente, relatrice per il procedimento di conversione in legge del dl n. 127/2021 (estensione Green pass a luoghi di lavoro pubblico e privato) presso la commissione Affari Costituzionali del Senato. In entrambi i momenti di confronto il Consiglio nazionale ha presentato proposte di semplificazione delle modalità di verifica del Green pass per l'accesso nei luoghi di lavoro. In particolare, le proposte hanno riguardato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott. (Labitalia) - Nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali sulla gestione della pandemia negli ambienti di, il Consiglio nazionale dell'ordine deidelha interagito con il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e con la senatrice Valeria Valente, relatrice per il procedimento di conversione in legge del dl n. 127/2021 (estensionea luoghi dipubblico e privato) presso la commissione Affari Costituzionali del Senato. In entrambi i momenti di confronto il Consiglio nazionale ha presentato proposte di semplificazione delle modalità di verifica delper l'accesso nei luoghi di. In particolare, le proposte hanno riguardato la ...

