Green pass con il tampone, quanto costa e come funziona: le regole. La corsa di 3,5 milioni di italiani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ancora poche ore e, da venerdì 15 ottobre, entrerà in vigore il Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori italiani. Vale a dire che circa 23 milioni di persone che prima di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ancora poche ore e, da venerdì 15 ottobre, entrerà in vigore ilobbligatorio per tutti i lavoratori. Vale a dire che circa 23di persone che prima di...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - jimmomo : @lorepregliasco Il 52% secondo la Cattolica. Una maggioranza, ma non schiacciante... - Ecatetriformis : RT @Moonlightshad1: Se Conte avesse fatto la metà delle stronzate perniciose che stanno facendo questi, incapaci perfino di prevedere e cal… -