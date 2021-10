Green Pass, Coldiretti lancia l’allarme: Ci sono 100 mila lavoratori agricoli che non sono stati neanche vaccinati (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’obbligo del Green Pass scatta in agricoltura per circa 400mila lavoratori che in questo momento sono impegnati nelle campagne dove tra l’altro è in pieno svolgimento la vendemmia, la raccolta delle mele ed è da poco iniziata quella delle olive. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che stima attorno al 25% il numero di lavoratori agricoli italiani e stranieri non sono ancora vaccinati per un totale di circa 100mila, dopo la firma del presidente del Consiglio Draghi al Dpcm con le linee guida per i controlli. “Per non lasciare marcire le produzioni sugli alberi è importante intervenire per facilitare l’accesso al lavoro di quanti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’obbligo delscatta in agricoltura per circa 400che in questo momentoimpegnati nelle campagne dove tra l’altro è in pieno svolgimento la vendemmia, la raccolta delle mele ed è da poco iniziata quella delle olive. E’ quanto emerge da una analisi dellache stima attorno al 25% il numero diitaliani e stranieri nonancoraper un totale di circa 100, dopo la firma del presidente del Consiglio Draghi al Dpcm con le linee guida per i controlli. “Per non lasciare marcire le produzioni sugli alberi è importante intervenire per facilitare l’accesso al lavoro di quanti ...

