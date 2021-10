Green Pass, Bonomi “Grande patto sociale per rispondere a estremismi” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo prontissimi a fare un patto per l'Italia. Credo di averne dato dimostrazione in questo periodo molto difficile con i 22 rinnovi contrattuali, credo che il segretario della Cisl me ne dia atto. Contratto nazionale nella sanità privata che non si rinnovava da 14 anni, comunicazione e multi servizi. E' nostra responsabilità creare le condizioni per il futuro dei nostri figli. Le decisioni che prendiamo oggi influenzeranno i prossimi 20-30 anni e non possiamo permetterci di sbagliare. La miglior risposta ai fatti che sono accaduti è costruire insieme un Grande patto sociale, è la miglior risposta agli estremismi”. Lo ha dichiarato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a Porta a Porta su Rai1.“Questa strategia parte dall'anno scorso, non dimentichiamo che un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo prontissimi a fare unper l'Italia. Credo di averne dato dimostrazione in questo periodo molto difficile con i 22 rinnovi contrattuali, credo che il segretario della Cisl me ne dia atto. Contratto nazionale nella sanità privata che non si rinnovava da 14 anni, comunicazione e multi servizi. E' nostra responsabilità creare le condizioni per il futuro dei nostri figli. Le decisioni che prendiamo oggi influenzeranno i prossimi 20-30 anni e non possiamo permetterci di sbagliare. La miglior risposta ai fatti che sono accaduti è costruire insieme un, è la miglior risposta agli”. Lo ha dichiarato Carlo, presidente di Confindustria, a Porta a Porta su Rai1.“Questa strategia parte dall'anno scorso, non dimentichiamo che un ...

