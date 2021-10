Green pass al lavoro: nelle farmacie è già corsa al tampone. Dalla Liguria alla Puglia prenotazioni fino a dicembre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La scadenza è nota da settimane: il 15 ottobre il Green pass diventa obbligatorio anche nei luoghi di lavoro, uffici pubblici e privati. E’ l’ultimo atto nella strategia sempre più stringente con cui il Governo intende spingere gli italiani a vaccinarsi e tante polemiche sta sollevando da giorni, anche alla luce dei disordini e delle tensioni verificatesi a margine delle manifestazioni di piazza di chi è contrario il provvedimento. In attesa di capire se la misura entrerà in vigore senza disservizi negli uffici pubblici e nelle aziende, cui spetta l’onere di verificare la regolarità dei dipendenti e dei collaboratori, il nuovo provvedimento sta già provocando i primi “effetti collaterali”: farmacie sommerse dalle prenotazioni per eseguire i tamponi rapidi. Arrivano i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La scadenza è nota da settimane: il 15 ottobre ildiventa obbligatorio anche nei luoghi di, uffici pubblici e privati. E’ l’ultimo atto nella strategia sempre più stringente con cui il Governo intende spingere gli italiani a vaccinarsi e tante polemiche sta sollevando da giorni, ancheluce dei disordini e delle tensioni verificatesi a margine delle manifestazioni di piazza di chi è contrario il provvedimento. In attesa di capire se la misura entrerà in vigore senza disservizi negli uffici pubblici eaziende, cui spetta l’onere di verificare la regolarità dei dipendenti e dei collaboratori, il nuovo provvedimento sta già provocando i primi “effetti collaterali”:sommerse dalleper eseguire i tamponi rapidi. Arrivano i ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - mrzchm : RT @mentecritica: Che allunga la validità dei green pass indipendentemente dalla durata del vaccino, che applica la seconda dose oltre le r… - Guzzi19958320 : RT @Pietro_Otto: VIDEO | Torino, gli studenti università protestano contro il Green Pass: individuano la DIGOS che si è infiltrata nel cort… -