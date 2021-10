Green pass al lavoro, la circolare della polizia: ogni giorno controlli su almeno il 20% dei dipendenti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A 48 ore dall’entrata in vigore del nuovo decreto sul Green pass, il capo della polizia Lamberto Giannini ha chiarito che il controllo a campione sul luogo di lavoro dovrà essere effettuato su almeno il 20% del personale, col sistema di rotazione. Nella circolare diffusa da Giannini, si chiariscono le modalità dei controlli che le forze dell’ordine potranno essere chiamate ad effettuare. Una nota importante, come spiegato dal Corriere della Sera, riguarda la scadenza del Green pass per i poliziotti: nel caso in cui la certificazione di un agente non fosse più valida, questo potrà continuare a lavorare. «Il possesso del Green pass, valido al momento del controllo – si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A 48 ore dall’entrata in vigore del nuovo decreto sul, il capoLamberto Giannini ha chiarito che il controllo a campione sul luogo didovrà essere effettuato suil 20% del personale, col sistema di rotazione. Nelladiffusa da Giannini, si chiariscono le modalità deiche le forze dell’ordine potranno essere chiamate ad effettuare. Una nota importante, come spiegato dal CorriereSera, riguarda la scadenza delper i poliziotti: nel caso in cui la certificazione di un agente non fosse più valida, questo potrà continuare a lavorare. «Il possesso del, valido al momento del controllo – si ...

