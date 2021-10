Green pass al lavoro: i fronti dei porti, trasporti e agroalimentare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ora X scatterà domani e, a partire dai porti, si annuncia un conflitto tra il governo che ha imposto l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro pena la sospensione dello stipendio e i lavoratori che si oppongono in nome del diritto al lavoro e della libertà personale. Dopo che i portuali di Trieste hanno rifiutato la «pacificazione» offerta dal ministero dell’Interno in una circolare in cui chiedeva alle aziende di pagare i tamponi rapidi gratuiti – per loro è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ora X scatterà domani e, a partire dai, si annuncia un conflitto tra il governo che ha imposto l’obbligo delsui luoghi dipena la sospensione dello stipendio e i lavoratori che si oppongono in nome del diritto ale della libertà personale. Dopo che i portuali di Trieste hanno rifiutato la «pacificazione» offerta dal ministero dell’Interno in una circolare in cui chiedeva alle aziende di pagare i tamponi rapidi gratuiti – per loro è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - marioerdrago : RT @MediasetTgcom24: Obbligo Green pass, Conftrasporto: 'Valutiamo fermo dei Tir' #greenpass - xxEgo : RT @GIORGIOMALAVOL1: Il 99% dei miei followers ha scritto che non farà il Green pass per andare a lavorare. No veleno e nemmeno nazi pass.… -