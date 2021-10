Green Pass al lavoro, ecco tutte le regole (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 15 ottobre entra ufficialmente in vigore il Green Pass sul posto di lavoro. Il governo è intervenuto con due decreti e con le risposte alle domande più frequenti, le Faq, per chiarire i dubbi nati sulle regole per controllo e utilizzo della certificazione in ufficio, in azienda e negli altri posti di lavoro. Al momento sono 3,5 milioni i lavoratori che non hanno vaccinazione. Per andare al lavoro dovrebbero fare tre tamponi a settimana: i tamponi ci sono, ma i posti per farli sono esauriti in molti centri. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 15 ottobre entra ufficialmente in vigore il Green Pass sul posto di lavoro. Il governo è intervenuto con due decreti e con le risposte alle domande più frequenti, le Faq, per chiarire i dubbi nati sulle regole per controllo e utilizzo della certificazione in ufficio, in azienda e negli altri posti di lavoro. Al momento sono 3,5 milioni i lavoratori che non hanno vaccinazione. Per andare al lavoro dovrebbero fare tre tamponi a settimana: i tamponi ci sono, ma i posti per farli sono esauriti in molti centri.

