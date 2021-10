Green Pass a lavoro: quanti tamponi serviranno e costo totale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per i lavoratori. Saranno circa 3 milioni senza il certificato verde Negli ultimi giorni è stato firmato il decreto che ha dato il via libera al Green Pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. Gli italiani che non possiedono il Green L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal 15 ottobre ilsarà obbligatorio per i lavoratori. Saranno circa 3 milioni senza il certificato verde Negli ultimi giorni è stato firmato il decreto che ha dato il via libera alobbligatorio in tutti i luoghi dia partire dal 15 ottobre. Gli italiani che non possiedono ilL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - AFKStandby : RT @borghi_claudio: Giusto per sapere prima: venerdì parte l'assurdo green pass per il lavoro. Non voglio parlare dei disagi e dei danni ma… - Caterin72967552 : RT @borghi_claudio: Uscito dpcm green pass. 103 pagine tutte così. Auguri. -