Green pass 15 ottobre: quanti sono i lavoratori senza certificato? Le stime (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass 15 ottobre: da venerdì scatta l’obbligo di munirsi della certificazione per tutti i lavoratori. Una panoramica delle stime più attendibili su quanti risultano attualmente sguarniti del certificato vaccinale (l’alternativa resta quella di sottoporsi al test del tampone). Green pass 15 ottobre: quanti sono i lavoratori senza certificato? Green pass 15 ottobre: venerdì scatta l’obbligo di certificato per tutti i lavoratori. Secondo le ultime stime disponibili, tra 2,5 e 4 milioni potrebbero essere ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 13 ottobre 2021)15: da venerdì scatta l’obbligo di munirsi della certificazione per tutti i. Una panoramica dellepiù attendibili surisultano attualmente sguarniti delvaccinale (l’alternativa resta quella di sottoporsi al test del tampone).1515: venerdì scatta l’obbligo diper tutti i. Secondo le ultimedisponibili, tra 2,5 e 4 milioni potrebbero essere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - mamelettrico : RT @studentinoGPTS: Domani noi Studenti contro il Green Pass saremo insieme ai portuali a manifestare. Non perdetevi domani le notizie in… - PanzerUberAlles : @Ryos_27 allora sono tutti stupidi in Germania, Angela Merkel in primis... visto che lì il green pass non serve?? su… -