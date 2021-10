(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Commissione Ue ha emesso il suo primoa lungo termine che alimenterà il Next Generation Eu registrando ordini record per oltre 135diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Transizione verde, successo per i green bond europei. Ma Francia e altri 8 paesi puntano sul nucleare mentre Londra… - FirenzePost : Green Bond Ue: prima emissione a 15 anni, boom di prenotazioni, valore 12 miliardi di euro - giorgiozanchini : 13/10: parla Fini, e poi int. Chomsky e Parisi su demografia, @lastampa; si apre il processo Regeni, @rep; strategi… - neur1ONE : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #13ottobre: #finanza europea, a ruba il primo Euro green bond. #Greenpa… - fasanellisimone : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #13ottobre: #finanza europea, a ruba il primo Euro green bond. #Greenpa… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Bond

Ue, lanciato il primoda 12 miliardi: risposta da record, ordini per più di... Si tratta della prima tranche del programma Ue da 250 miliardi di euro di vendite di obbligazioni verdi, pari ...Ue, lanciato il primoda 12 miliardi: risposta da record, ordini per più di... Si tratta della prima tranche del programma Ue da 250 miliardi di euro di vendite di obbligazioni verdi, pari ...La Commissione Ue ha emesso il suo primo green bond a lungo termine che alimenterà il Next Generation Eu registrando ordini record per oltre 135 miliardi di euro green bond. Ue, emissione ...Il lancio del primo green bond Ue per finanziare il maxi-piano di ripresa del Next Generation Eu verde è "un grande successo" e "segna la più grande emissione di obbligazioni verdi al mondo di sempre" ...