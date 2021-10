Gravidanza umana | 5 fatti scientifici che la rendono unica

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lasi è evoluta con il trascorrere del tempo e uno studio ha analizzato centinaia di geni e individuato i fattoriche lanel suo genere. L’identificazione di questi geni che si sono evoluti per essere attivati ??o disattivati ??nell’utero delle donne durante la prima parte della, è stata valutata dal team scientifico come in contrasto con le gestazioni nel mondo animale. Ma quali sono ichelacosì preziosa e? NewsParto Il corpo della donna si è evoluto nel tempo per facilitare il parto, oppure no? Una ricerca sviluppata ...