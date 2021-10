Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Aldo Montano: “Come si permette ad entrare in piscina così? È fuori luogo” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda lunedì 11 ottobre, la giovane fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, ha fatto una sorpresa al giornalista sportivo, scatenando diverse reazioni. La showgirl ha confessato di non essere incinta, smentendo così la notizia che circolava da giorni e che era stata commentato anche dai coinquilini della Casa. Aldo Montano, ad esempio, ha cercato di capire se la storia tra Goria e Miales fosse stabile o magari lei potesse aver avuto altre frequentazioni. Queste insinuazioni hanno fatto andare su tutte le furie Soleil Sorge, la quale ha così commentato: “Aldo dice e fa delle cose totalmente fuori luogo, ad esempio dice parolacce”. Poi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante l’ultima puntata delVip 6 andata in onda lunedì 11 ottobre, la giovane fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, ha fatto una sorpresa al giornalista sportivo, scatenando diverse reazioni. La showgirl ha confessato di non essere incinta, smentendola notizia che circolava da giorni e che era stata commentato anche dai coinquilini della Casa., ad esempio, ha cercato di capire se la storia tra Goria e Miales fosse stabile o magari lei potesse aver avuto altre frequentazioni. Queste insinuazioni hanno fatto andare su tutte le furie, la quale hacommentato: “dice e fa delle cose totalmente, ad esempio dice parolacce”. Poi ha ...

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - Massi29254848 : @Lorenzo62752880 @barbarab1974 Lui vive in un mondo tutto suo dove ha vinto il nobel,la classifica marcatori,sanrem… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Aldo Montano: “Come si permette ad entrare in piscina così? È fuori luogo” -