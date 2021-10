Grande Fratello Vip, Raffaella Fico rischia di sfregiarsi la faccia: “Provvedimento immediato” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) VIDEO A FINE ARTICOLO. Scintille nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Tutto è accaduto durante la prova che i concorrenti devono superare per evitare la riduzione del budget settimanale per la spesa. “VIP, Il Grande Fratello vi sfida! Da questo momento, al suono della sirena, i VIP chiamati dovranno correre al pulsantone e solo uno di loro dovrà premerlo: tutto questo entro trenta secondi. Attenzione: per chi premerà il pulsantone ci sarà sempre una conseguenza, positiva o negativa. Se nessuno avrà il coraggio di premere il pulsantone, il vostro budget settimanale verrà decurtato ogni volta del 10%”, ha fatto sapere il Grande Fratello attraverso un comunicato letto da Manila Nazzaro e Aldo Montano. Soleil ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 ottobre 2021) VIDEO A FINE ARTICOLO. Scintille nella casa delVip 2021 trae Soleil Sorge. Tutto è accaduto durante la prova che i concorrenti devono superare per evitare la riduzione del budget settimanale per la spesa. “VIP, Ilvi sfida! Da questo momento, al suono della sirena, i VIP chiamati dovranno correre al pulsantone e solo uno di loro dovrà premerlo: tutto questo entro trenta secondi. Attenzione: per chi premerà il pulsantone ci sarà sempre una conseguenza, positiva o negativa. Se nessuno avrà il coraggio di premere il pulsantone, il vostro budget settimanale verrà decurtato ogni volta del 10%”, ha fatto sapere ilattraverso un comunicato letto da Manila Nazzaro e Aldo Montano. Soleil ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - moresara_ : Passano il tempo più a capire cosa andrà in onda in puntata che a viversi il Grande Fratello. Che noia ?? #GFvip - Carmen5633 : RT @LaVeritaWeb: Con le linee guida, l'esecutivo consente alle imprese verifiche fino a 48 ore prima dell'ingresso in ditta: così, il dator… -