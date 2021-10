Grande Fratello Vip 6, Miriana e Nicola sempre più vicini (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nelle precedenti puntate del Grande Fratello Vip 6 abbiamo visto come, all'interno della Casa, si siano instaurate le prime amicizie e i primi legami affettivi. Ma non solo, all'interno del loft di Cinecittà, a quanto pare, sono nati anche particolari legami sentimentali come quello tra l'ex nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Selassiè. Inizialmente sembrava esserci molta affinità tra i due, tuttavia, in questi ultimi giorni, la possibilità di una futura importante storia d'amore sembra essere naufragata a causa delle insicurezze da parte del giovane. Ovviamente il loro rapporto è ancora tutto da vedere. Intanto il pubblico ha notato la nascita di un nuovo legame sentimentale che ha catturato l'attenzione di molti: ovvero quello tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Sarà l'inizio di una nuova storia ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nelle precedenti puntate delVip 6 abbiamo visto come, all'interno della Casa, si siano instaurate le prime amicizie e i primi legami affettivi. Ma non solo, all'interno del loft di Cinecittà, a quanto pare, sono nati anche particolari legami sentimentali come quello tra l'ex nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Selassiè. Inizialmente sembrava esserci molta affinità tra i due, tuttavia, in questi ultimi giorni, la possibilità di una futura importante storia d'amore sembra essere naufragata a causa delle insicurezze da parte del giovane. Ovviamente il loro rapporto è ancora tutto da vedere. Intanto il pubblico ha notato la nascita di un nuovo legame sentimentale che ha catturato l'attenzione di molti: ovvero quello traTrevisan ePisu. Sarà l'inizio di una nuova storia ...

