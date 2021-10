Grande Fratello Vip 6: la verità sulla gravidanza psicotica di Vera Miales (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un’altra puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip è volata via e il momento clou della serata va sicuramente all’incontro tra Amedeo Goria e Vera Miales, quest’ultima ha svelato di non essere incinta, ma di soffrire di una malattia psicologica riguardante il desiderio di diventare madre . Nel precedente appuntamento, Alfonso Signorini aveva annunciato al concorrente che probabilmente aspettava un bambino in quanto la sua compagna era stata fotografata con un pancino sospetto, che lei ha spiegato essere frutto di tale psicosi. Grande Fratello Vip 6: arriva Vera Miales I telespettatori del Grande Fratello Vip erano rimasti all’annuncio della possibile gravidanza di Vera ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un’altra puntata della sesta edizione delVip è volata via e il momento clou della serata va sicuramente all’incontro tra Amedeo Goria e, quest’ultima ha svelato di non essere incinta, ma di soffrire di una malattia psicologica riguardante il desiderio di diventare madre . Nel precedente appuntamento, Alfonso Signorini aveva annunciato al concorrente che probabilmente aspettava un bambino in quanto la sua compagna era stata fotografata con un pancino sospetto, che lei ha spiegato essere frutto di tale psicosi.Vip 6: arrivaI telespettatori delVip erano rimasti all’annuncio della possibiledi...

