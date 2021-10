Grande Fratello Vip 6, Alex Belli scoperto da Carmen Russo in intimità con se stesso (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello vip 6, Alex Belli si trovava nel bagno e, proprio in quel momento, entra Carmen Russo che con Grande imbarazzo scopre l’attore in un momento particolarmente intimo con se stesso. Una cosa molto simile era capitata qualche giorno prima Raffaella Fico che aveva scoperto Nicola Pisu mentre era in atteggiamenti intimi con Miriana Trevisan. Sembra essere sempre più necessario che all’interno della casa si crei una stanza segreta dov’è i protagonisti più bisognosi di intimità possono ritirarsi senza essere disturbati. Grande Fratello vip 2021, Carmen Russo scopre Alex Belli in flagrante Ero ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella casa delvip 6,si trovava nel bagno e, proprio in quel momento, entrache conimbarazzo scopre l’attore in un momento particolarmente intimo con se. Una cosa molto simile era capitata qualche giorno prima Raffaella Fico che avevaNicola Pisu mentre era in atteggiamenti intimi con Miriana Trevisan. Sembra essere sempre più necessario che all’interno della casa si crei una stanza segreta dov’è i protagonisti più bisognosi dipossono ritirarsi senza essere disturbati.vip 2021,scoprein flagrante Ero ...

