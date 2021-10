Gran festa ieri sera per Antonella Clerici, Fulvio Marino e la famiglia di E’ sempre mezzogiorno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonella Clerici inizia la puntata di E’ sempre mezzogiorno confidando cosa hanno fatto ieri sera lei e tutta la sua Grande famiglia, cuochi e collaboratori. Fulvio Marino ha presentato il suo libro “Dalla terra al pane”, la sua prima volta piena di emozione, ha poi organizzato una festa per tutti. Ovviamente hanno festeggiato a base di pizze, focacce e pane, golosità che addirittura questa notte Antonella Clerici ha anche sognato continuando a gustare focaccia e mortadella. Una puntata come sempre piena di allegria oggi, la stessa allegria che ieri ha coinvolto tutti i protagonisti, davanti e dietro le telecamere, di E’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 ottobre 2021)inizia la puntata di E’confidando cosa hanno fattolei e tutta la suade, cuochi e collaboratori.ha presentato il suo libro “Dalla terra al pane”, la sua prima volta piena di emozione, ha poi organizzato unaper tutti. Ovviamente hanno festeggiato a base di pizze, focacce e pane, golosità che addirittura questa notteha anche sognato continuando a gustare focaccia e mortadella. Una puntata comepiena di allegria oggi, la stessa allegria cheha coinvolto tutti i protagonisti, davanti e dietro le telecamere, di E’ ...

