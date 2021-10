Gran Bretagna, produzione industriale agosto oltre attese (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – E’ cresciuta più velocemente la produzione industriale del Regno Unito ad agosto, facendo meglio del previsto, così come l’industria manifatturiera. Gli ultimi dati diffusi dall‘Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l’indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di agosto, un incremento dello 0,8% su base mensile rispetto al +0,3% del mese precedente, superiore al +0,2% atteso. Il dato tendenziale registra un aumento del 3,7% dopo il +4,4% di luglio, superiore al +3,1% del consensus. Cresce anche la produzione manifatturiera, che su base mensile registra un +0,5% a fronte del +0,1% atteso e del -0,6% registrato a luglio. La variazione annua registra un +4,1%, in linea ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – E’ cresciuta più velocemente ladel Regno Unito ad, facendo meglio del previsto, così come l’industria manifatturiera. Gli ultimi dati diffusi dall‘Istituto Nazionale di Statistica della(ONS) segnalano che l’indice dellaha registrato, nel mese di, un incremento dello 0,8% su base mensile rispetto al +0,3% del mese precedente, superiore al +0,2% atteso. Il dato tendenziale registra un aumento del 3,7% dopo il +4,4% di luglio, superiore al +3,1% del consensus. Cresce anche lamanifatturiera, che su base mensile registra un +0,5% a fronte del +0,1% atteso e del -0,6% registrato a luglio. La variazione annua registra un +4,1%, in linea ...

