Governare il futuro. Le donne lasciate off-line costano al mondo centinaia di miliardi di dollari

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli uomini on, nel, sono il 21% in più delle, percentuale che sale al 52% se si guarda ai soli Paesi in via di sviluppo, una situazione che da qui al 2025, se non affrontata, costerà aloltre 500di. Le ragioni per le quali, ancora, specie in alcuni Paesi – generalmente quelli a basso reddito – lerestano sulla porta dell’ecosistema digitale senza entrarvi sono diverse: economiche in taluni casi perché il costo dei dispositivi o le tariffe per la connessione sono troppo alti, culturali in altri perché magari la cultura o sub cultura imperante in alcuni Paesi ritiene quella onuna dimensione non adatta alle. Ma, a prescindere dalle ragioni alla base della situazione appena ...