Glik protagonista nell’inferno di Tirana | Ionita ancora ko

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna vittoria e una sconfitta per i giallorossi impegnati nelle qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022. Tre punti importanti per la Polonia di Kamil(in campo per tutta la gara), chediè riuscita a sconfiggere 1-0 l’Albania nel confronto diretto superandola al secondo posto nel gruppo I. Decisivo il gol di Swiderski al 77? a cui ha fatto seguito un fitto lancio di oggetti in campo da parte del pubblico di casa che ha costretto l’arbitro a sospendere il match per 20 minuti. Il gioco è poi ripreso in un clima surreale, con verdetto del campo pesantissimo ai fini di un pass per la rassegna iridata. Alla Polonia infatti basterà un pareggio contro l’Andorra per assicurarsi la certezza di disputare i play off alle spalle dell’Inghilterra. La Moldavia dinon ...