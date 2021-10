Giuntoli a gennaio vuole il terzino sinistro

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come riportato dalla Gazzetta della Sport,completare la rosa con ilda alternare a Mario Rui già a. Il nome caldo è Reinildo Mandava, il giocatore del Lilla è in scadenza di contratto, e dapuò firmare con qualunque squadra ed il Napoli sembra essere al primo posto nelle sue preferenze. Mandava-Lille-Napoli L'idea diè quella di portarlo subito a Napoli. Anche a costo di pagare un piccolo indennizzo al club francese.

RINFORZI SULLE FASCE Il Napoli vuole anticipare ai colpi: Reinildo e Mazraoui.vuole assicurarsi i due rinforzi sulle fasce per lotta scudetto. I due esterni sono in scadenza a ...Nahitan Nandez vuole lasciare il Cagliari già a, lo segue anche il Napoli. Il calciomercato azzurro guarda al futuro. Cristiano, direttore sportivo del Napoli, da tempo sta seguendo il calciatore uruguaiano ma fino ad ora non ha ...Il Napoli anticipa i colpi di Reinildo e Mazraoui. I due giocatori sono in scadenza di contratto. Spalletti pronto ad accoglierli.Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe anticipare due operazioni previste per giugno ...