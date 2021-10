Giulio Regeni, Palazzo Chigi si costituirà parte civile al processo. Il legale della famiglia vuole chiamare Al Sisi in aula (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si apre giovedì a Roma, nell’aula bunker di Rebibbia, il processo nei confronti dei quattro agenti segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni. Lo scorso 25 maggio il giudice dell’udienza preliminare ha accolto le richieste della procura e – dopo una camera di consiglio di tre ore – ha rinviato a giudizio gli agenti della National Security del Cairo. Gli imputati saranno assenti, così come lo sono stati nella stessa udienza preliminare. Se verrà valutato che la sottrazione è stata volontaria il processo andrà avanti, anche con gli imputati in contumacia. I quattro agenti della National Security, individuati grazie alle indagini della Procura di Roma, sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si apre giovedì a Roma, nell’bunker di Rebibbia, ilnei confronti dei quattro agenti segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di. Lo scorso 25 maggio il giudice dell’udienza preliminare ha accolto le richiesteprocura e – dopo una camera di consiglio di tre ore – ha rinviato a giudizio gli agentiNational Security del Cairo. Gli imputati saranno assenti, così come lo sono stati nella stessa udienza preliminare. Se verrà valutato che la sottrazione è stata volontaria ilandrà avanti, anche con gli imputati in contumacia. I quattro agentiNational Security, individuati grazie alle indaginiProcura di Roma, sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli ...

