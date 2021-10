Giulio Regeni, al via il processo: il governo italiano si costituisce parte civile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Quattro agenti dei servizi segreti egiziani sotto accusa. Nella lista dei testimoni anche tutti i presidenti del consiglio italiani che si sono susseguiti dal 2016, anno della morte del giovane ... Leggi su today (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Quattro agenti dei servizi segreti egiziani sotto accusa. Nella lista dei testimoni anche tutti i presidenti del consiglio italiani che si sono susseguiti dal 2016, anno della morte del giovane ...

