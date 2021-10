Giulia De Lellis e Andrea Damante fotografati insieme

Advertising

zazoomblog : Giulia De Lellis: accuse gravissime per l’influencer. Scatta la denuncia! - #Giulia #Lellis: #accuse #gravissime - purelove234 : Che noiose. Ma se ci sono arriverà lontano, una Giulia de lellis 2,vabe basterà che cambio canale #gfvip6 - MondoTV241 : Giulia De Lellis contro una fake news che la riguarda, querelata la 'fonte' #giuliadelellis - Diregiovani : #GiuliaDeLellis non ci sta ad essere continuamente al centro di #fakenews ?? - Novella_2000 : Giulia De Lellis costretta a prendere provvedimenti legali contro una fake news sul suo conto -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Giorni fa c'è stato un nuovo gossip su Andrea Damante eDe, che non ha smosso per niente i due. Segno del fatto che fossero in buona fede. C'è stato chi non ha creduto a questo nuovo avvistamento visto che entrambi hanno una relazione che va ...Desi è scagliata contro alcune notizie inventate nei suoi confronti e ha minacciato di sporgere querela. Argomenti trattatiDecontro le fake newsDecontro ...Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati fotografati insieme durante un evento sportivo. Ecco tutti i dettagli in merito.Qualche giorno fa i due ex fidanzati sono tornati protagonisti del gossip dopo un avvistamento, ma non sembra affatto un ritorno di fiamma ...