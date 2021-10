Giroud spiega il particolare motivo per cui ha scelto il Milan | le sue parole

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il giocatore delOlivierha parlato al The Guardian e ha detto: “Dio ha un piano per ogni singola persona sulla terra. Noi facciamo il nostro percorso e il Signore stabilisce il ritmo. La fede mi ha sempre aiutato nelle scelte. Sono concentrato al 100% sule sull’essere decisivo ed efficace per il mio club. Vediamo cosa succede”. Sortie sur blessure de Karim Benzema 19 – France – Olivier9 – France – FOOTBALL : France vs Suisse – Bucarest – 28/06/2021 FedericoPestellini/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL Ledi“Benzema? Ho sempre detto che non ho nessun problema con lui e mi piaceva giocare con lui, ma è stata costruita una cosa mediatica per far capire che eravamo sempre in lotta tra di noi. Non è mai stato vero. ...