Giro del Veneto 2021: risultati e ordine d’arrivo. Xandro Meurisse batte Matteo Trentin allo sprint (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo nove anni di ‘digiuno’ il Giro del Veneto è tornato in scena nel calendario italiano del ciclismo. Si è corso oggi, da Cittadella a Padova, grazie alle iniziative e agli sforzi che hanno avuto tra i protagonisti l’ex corridore Filippo Pozzato, vincitore di questa corsa nel 2009. Giova ricordare che l’ultimo sigillo prima della gara di oggi era stato posto nel 2012 da Oscar Gatto. Un tracciato di 168.8 km che ha attraversato la provincia di Vicenza per arrivare sul traguardo posto nella suggestiva Piazza Prato della Valle a Padova. Percorso vallonato ma non eccessivamente duro. Dopo i primi 50 chilometri di sostanziale pianura, i corridori hanno affrontato la prima asperità, uno strappo di 1100m con punte al 14% fino al Santuario della Madonna di Monte Berico. Tratto di falsopiano per poi percorrere la lunga salita di San Giovanni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo nove anni di ‘digiuno’ ildelè tornato in scena nel calendario italiano del ciclismo. Si è corso oggi, da Cittadella a Padova, grazie alle iniziative e agli sforzi che hanno avuto tra i protagonisti l’ex corridore Filippo Pozzato, vincitore di questa corsa nel 2009. Giova ricordare che l’ultimo sigillo prima della gara di oggi era stato posto nel 2012 da Oscar Gatto. Un tracciato di 168.8 km che ha attraversato la provincia di Vicenza per arrivare sul traguardo posto nella suggestiva Piazza Prato della Valle a Padova. Percorso vnato ma non eccessivamente duro. Dopo i primi 50 chilometri di sostanziale pianura, i corridori hanno affrontato la prima asperità, uno strappo di 1100m con punte al 14% fino al Santuario della Madonna di Monte Berico. Tratto di falsopiano per poi percorrere la lunga salita di San Giovanni ...

Advertising

RadioItalia : Alessandra Amoroso incontrerà i suoi fan per presentare il nuovo album 'Tutto accade', in uscita il 22 ottobre!… - dolcecurioso : RT @Figa_Nana: Me ne vado in giro col libretto degli assegni come gli sfigati del 1700 dopo cristo - RaiSport : ????? A #Meurisse il #GirodelVeneto #ciclismo #giro #veneto Rivedi l'ultimo km ?? - ILENIALazzaro : @giandodt @wasabi1803 Sai chi era l’addetta stampa nelle ultime 5 edizioni del Giro del Veneto prima dello stop? Indovina ??… eppure… - hugscarrots : Sono contenta di aver visto che Taehyung è vivo e vegeto e si sta godendo una visita al museo. Sono meno contenta… -