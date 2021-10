Giro del Veneto 2021 oggi: orari, startlist, tv, percorso, favoriti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) 83 edizioni dal 1909 al 2012. Poi un lungo stop e la ripresa in questo 2021: torna a disputarsi il Giro del Veneto, una delle classiche più longeve del ciclismo tricolore. Va a concludersi la stagione e diversi corridori vanno a caccia di una vittoria importante anche verso il prossimo anno. Andiamo a scoprire il programma, la startlist, il percorso ed i favoriti della gara. PROGRAMMA Giro DEL Veneto 2021 orario partenza: 12:00orario arrivo: 16:00 circa Diretta TV: RAI Sport (dalle ore 15) Eurosport2 (dalle ore 14.30) Diretta streaming: RAI Play (dalle ore 15), Eurosport Player (dalle ore 14.30)Diretta testuale: OA Sport (dalle ore 12) percorso Giro DEL ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) 83 edizioni dal 1909 al 2012. Poi un lungo stop e la ripresa in questo: torna a disputarsi ildel, una delle classiche più longeve del ciclismo tricolore. Va a concludersi la stagione e diversi corridori vanno a caccia di una vittoria importante anche verso il prossimo anno. Andiamo a scoprire il programma, la, iled idella gara. PROGRAMMADELo partenza: 12:00o arrivo: 16:00 circa Diretta TV: RAI Sport (dalle ore 15) Eurosport2 (dalle ore 14.30) Diretta streaming: RAI Play (dalle ore 15), Eurosport Player (dalle ore 14.30)Diretta testuale: OA Sport (dalle ore 12)DEL ...

