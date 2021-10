Giornata Mondiale dello Spettacolo, sarà il 24 ottobre: approvata la proposta di legge (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 24 ottobre diventa, ufficialmente, la Giornata Mondiale dello Spettacolo. Oggi, 13 ottobre 2021, la commissione Cultura della Camera ha approvato in sede legislativa la proposta di legge. Giornata Mondiale dello Spettacolo, l’istituzione il 24 ottobre Il 24 ottobre, è questa la data in cui si celebrerà la Giornata Mondiale dello Spettacolo . La commissione Cultura della Camera, infatti, ha approvato in sede legislativa la proposta di legge che istituisce il 24 ottobre come date ufficiale. Il testo era stato, precedentemente, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 24diventa, ufficialmente, la. Oggi, 132021, la commissione Cultura della Camera ha approvato in sede legislativa ladi, l’istituzione il 24Il 24, è questa la data in cui si celebrerà la. La commissione Cultura della Camera, infatti, ha approvato in sede legislativa ladiche istituisce il 24come date ufficiale. Il testo era stato, precedentemente, ...

Advertising

Pontifex_it : Oggi, nella Giornata Mondiale degli #Insegnanti, vogliamo manifestare la nostra gratitudine a tutti gli insegnanti… - Tg3web : La Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Proclamata dieci anni fa dalle Nazioni Unite per promuovere i d… - amnestyitalia : #10ottobre Giornata mondiale contro la pena di morte: ecco i 5 stati con il maggior numero di esecuzione nel 2020.… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Il 15 Ott. in tutto il mondo si celebra il Babyloss Awareness Day la Giornata Mondiale della Consapevolezza sul Lutto… - laperlaneranera : Il 15 Ott. in tutto il mondo si celebra il Babyloss Awareness Day la Giornata Mondiale della Consapevolezza sul Lut… -