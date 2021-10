Giorgio Panariello non l’ha mai dimenticato: “Un viaggio meraviglioso” – FOTO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il simpatico comico toscano ha recentemente dato un consiglio molto interessante ai suoi numerosi fans. Davvero una cosa stupenda. Giorgio Panariello è uno degli attori comici che si è distinto… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il simpatico comico toscano ha recentemente dato un consiglio molto interessante ai suoi numerosi fans. Davvero una cosa stupenda.è uno degli attori comici che si è distinto… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

PanariellinaIda : Quale passione porterò sempre con me sino a90 anni anche oltre ? Ma che domande assolutamente VOI cari LUNATICI e G… - zazoomblog : Giorgio Panariello non l’ha mai dimenticato: “Un viaggio meraviglioso” – FOTO - #Giorgio #Panariello #dimenticato: - zazoomblog : Giorgio Panariello non l’ha mai dimenticato: “Un viaggio meraviglioso” – FOTO - #Giorgio #Panariello #dimenticato:… - emilymainagioia : vabbè Giorgio panariello palese amico di Cuba che vede le esibizioni del mio pierino di malocchio e soprattutto cri… - mikipivot : È evidente che Panariello vuole che qualcuno chiami il figlio Giorgio -