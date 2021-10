Gianmaria Antinolfi muove gravi accuse contro il Gf Vip: le dure parole (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non c’è pace per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un altro caso che, questa volta, coinvolge Gianmaria Antinolfi, furioso con gli autori per alcune affermazioni che ha “dovuto” dire. Gianmaria Antinolfi e Grande Fratello Vip-AltranotiziaGianmaria Antinolfi è un imprenditore partenopeo con alle spalle una laurea in Economia Aziendale e una specializzazione in Management. E’ conosciuto dalle cronache rosa per i suoi flirt con Dayane Mello, Belen Rodriguez e Soleil Sorge. Quest’ultima l’ha ritrovata all’interno della Casa del GF Vip e, tra ex, immancabili sono i battibecchi. Attualmente è fidanzato con una giovane donna di nome Greta Giulia Mastroianni. E’ una persona che sa di piacere alle donne ed è fiero delle sue conquiste. A tal proposito, ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non c’è pace per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un altro caso che, questa volta, coinvolge, furioso con gli autori per alcune affermazioni che ha “dovuto” dire.e Grande Fratello Vip-Altranotiziaè un imprenditore partenopeo con alle spalle una laurea in Economia Aziendale e una specializzazione in Management. E’ conosciuto dalle cronache rosa per i suoi flirt con Dayane Mello, Belen Rodriguez e Soleil Sorge. Quest’ultima l’ha ritrovata all’interno della Casa del GF Vip e, tra ex, immancabili sono i battibecchi. Attualmente è fidanzato con una giovane donna di nome Greta Giulia Mastroianni. E’ una persona che sa di piacere alle donne ed è fiero delle sue conquiste. A tal proposito, ...

Advertising

zazoomblog : Gf vip 6: Soleil Sorge smaschera Sophie Codegoni Gianmaria Antinolfi e la sua fidanzata? - #Soleil #Sorge… - blogtivvu : Greta, Soleil e Sophie: chi è la preferita di Gianmaria Antinolfi? Parla il fratello – VIDEO - glooit : Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi: “O va via lui o me ne vado io, ha rotto il caz**” leggi su Gloo… - rosalindaamazi1 : Rosalinda che da una leggera stoccatina a Gianmaria Antinolfi a d o r o !!! - infoitcultura : Gianmaria Antinolfi contro gli autori del GF Vip/ Mi hanno fatto dire cose che non volevo -