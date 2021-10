GIANLUCA MOTTO A SPAZIO5 – PERSONALE DI PITTURA | LA GALLERIA ARE ARTE ESPONE LE OPERE DEL MAESTRO

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) LAARELEDEL, DAL 23 AL 30 OTTOBRE 2021 PRESSOIN VIA CRESCENZIO 99/d A ROMA INAUGURAZIONE SABATO 23 OTTOBRE ORE 17,00 ALLA PRESENZA DELL’ARTISTA LaAREinnaugura “out of the box”, una Mostradi, artista nato a La Spezia nel 1965, dove ha frequentato i corsi di Renzo Borella, diventando in breve tempo un emergente della scena artistica locale ed attirando l’attenzione di critici e galleristi. Dopo numerose mostre personali, collettive e la consacrazione con vari premi e riconoscimenti, collabora stabilmente con importanti gallerie in Italia e all’estero. Il mondo ...