Giampaolo Morelli è sposato con una ex Miss Italia | e che Miss!

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)è convolato a nozze con una tra le più affascinanti donne che abbiano partecipato a. Un bel colpo per l’Ispettore Coliandro e lei è davvero di una bellezza disarmante!-Altranotiziaè stato protagonista di diversi film e fiction tra cui l’esilarante anti-eroe Coliandro. Attualmente, è impegnato a dirigere il lungometraggio Falla Girare che vede la partecipazione, tra gli altri, di Michele Placido. Il versante lavorativo va a gonfie vele e non è da meno anche il lato più intimo e privato, accanto alla sua splendida consorte nonché ex. Non è un nome che si sente nominare spesso ma ha un fascino che ...