GF Vip, parla mamma Sorge: "Non c'è un uomo adatto a Soleil dentro la Casa" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da Los Angeles dove vive, arriva la difesa di mamma Wendy. Una mamma che tutte le mattine si alza alle 4 per guardare la sua Soleil, fare il tifo per lei e darle consigli anche se sa che non può sentirla da così lontano, da dentro la Casa del Grande Frarello Vip. Al settimanale Chi la signora Kay ha preso le difese di sua figlia da chi è contro di lei… O si ama o non si sopporta. Questa è Soleil Sorge dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Una ragazza amata dalla maggior parte dei maschietti della Casa di Cinecittà ma non da tutte le donne. Il settimanale Chi è riuscita a raggiungere al telefono sua madre Wendy Kay che vive a Los Angels (il padre si è trasferito a Santo Domingo) che non ha nascosto di essere ...

