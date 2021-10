Gf Vip, Manila Nazzaro perde il pigiama: notte a luci rosse per l’ex Miss Italia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro ha infuocato la “stanza blu” nella casa del Grande Fratello Vip, la donna si è svegliata scoprendo di aver dormito col pigiama sbottonato per tutta la notte,pertanto le si sarebbe visto il seno in diretta su Mediaset Extra per molte ore. La Nazzaro ha raccontato l’incidente con una vena di sarcasmo ad Alex Belli, i due hanno riso insieme dell’accaduto cercando di sdrammatizzare la situazione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, Manila Nazzaro umilia Vera Miales: ” Non le credo, a lei piace stare in tv “ l’ex Miss Italia ha manifestato i suoi dubbi dopo che la compagna di Amedeo ha svelato di non essere ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha infuocato la “stanza blu” nella casa del Grande Fratello Vip, la donna si è svegliata scoprendo di aver dormito colsbottonato per tutta la,pertanto le si sarebbe visto il seno in diretta su Mediaset Extra per molte ore. Laha raccontato l’incidente con una vena di sarcasmo ad Alex Belli, i due hanno riso insieme dell’accaduto cercando di sdrammatizzare la situazione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6,umilia Vera Miales: ” Non le credo, a lei piace stare in tv “ha manifestato i suoi dubbi dopo che la compagna di Amedeo ha svelato di non essere ...

