Gf Vip | Guenda Goria Contro Vera Miales!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), dopo l’ultima diretta del Gf Vip, si è scagliataMiales, la fidanzata del padre Amedeo. Alla ex gieffina non è piaciuto affatto il teatrino che la donna ha montato per apparire in TV e relativo alla presunta gravidanza. Ecco cosa ha dichiarato la figlia di Maria Teresa Ruta!Mialesnon ha apprezzato per nulla quanto andato in onda nell’ultima diretta del Gf Vip. Alla figlia di Amedeonon è piaciuto il teatrino messo su daMiales, che ha scelto di smentire la gravidanza in diretta nazionale. Dopo settimane di indiscrezioni, la donna ha scelto proprio la TV per smentire il Gossip. Ricordiamo ...