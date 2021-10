GF Vip 6, tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è scattato il bacio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip le emozioni, così come i colpi di scena, non mancano davvero mai. Dopo Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié, anche Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono avvicinati. I due coinquilini si sono baciati, sotto agli occhi attenti dei loro compagni d’avventura. Non a caso, pochi istanti prima, lo stesso Nicola confidandosi con Alex Belli aveva manifestato un suo interesse nei confronti della Trevisan. GF Vip 6: tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu scatta il bacio! Quella tra sabato 9 e domenica 10 ottobre, all’interno della casa del GF Vip, è stata una notte molto movimentata. Sembrerebbe proprio essere nata una nuova love story. Tra Nicola ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip le emozioni, così come i colpi di scena, non mancano davvero mai. Dopo Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié, anchesi sono avvicinati. I due coinquilini si sono baciati, sotto agli occhi attenti dei loro compagni d’avventura. Non a caso, pochi istanti prima, lo stessoconfidandosi con Alex Belli aveva manifestato un suo interesse nei confronti della. GF Vip 6: trascatta il! Quella tra sabato 9 e domenica 10 ottobre, all’interno della casa del GF Vip, è stata una notte molto movimentata. Sembrerebbe proprio essere nata una nuova love story. Tra...

