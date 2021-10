GF Vip 6, altro litigio furioso in casa: “ Ha lanciato il bicchiere” – VIDEO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) GF Vip 6, altro litigio furioso in casa: “ Ha lanciato il bicchiere”. Ecco il VIDEO di quanto accaduto poche ore fa. Non c’è da dormir sonni tranquilli nella casa più spiata d’Italia. Per l’ennesima volta è andata in scena una nuova catfight e ancora una volta al centro di questa lite ci sono Raffaella L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) GF Vip 6,in: “ Hail”. Ecco ildi quanto accaduto poche ore fa. Non c’è da dormir sonni tranquilli nellapiù spiata d’Italia. Per l’ennesima volta è andata in scena una nuova catfight e ancora una volta al centro di questa lite ci sono Raffaella L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Barby_VIP : @INTJMultifandom Più che altro si è pure incazzata con me. Cioè io ricevo il collirio e tu ti incazzi?? Ma boh non ho parole ahaahh - elenorrossi : @HarvesterGrim @TatsunaKyo @EmanueleArduino Sono d'accordo, I virologi vip in TV che si smentivano l'uno con l'altr… - MetalHe69092042 : @pandash05 Perdonami! Jeffrey Epstein e la fidanzata Ghislaine Maxwell avevano messo su un business col quale tragh… - infoitcultura : Dayane Mello crolla a La Fazenda: “Sono fragile, non ero pronta per un altro reality dopo il GF Vip” - FredMosby_ : @_carotino Tra l'altro è andata in onda una scena di due vip che fanno un passo a due e sappiamo bene che questa co… -