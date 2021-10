Gesesa per l’ambiente: consegnate le borracce agli alunni di Foiano di val Fortore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiFoiano di val Fortore (Bn) – La seconda tappa del Tour “Plastic Free”, il progetto sulla sostenibilità ambientale di Gesesa, ha visto come protagonista l’Istituto Comprensivo Statale di San Marco dei Cavoti- Plesso di Foiano di Val Fortore. Dopo la consegna agli alunni di Castelpagano, è toccato ai piccoli studenti del Comune Fortorino di Foiano. “Ho molto apprezzato l’iniziativa del Comune di Foiano e di Gesesa, afferma la Dirigente Scolastica Maria Vittoria Barone, poiché entrambi hanno compreso che, un progetto di sostenibilità, per avere efficacia, deve essere veicolato nella scuola. Abbiamo chiesto e subito al Sindaco che ha subito accolto la nostra richiesta, di installare le casette ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutidi val(Bn) – La seconda tappa del Tour “Plastic Free”, il progetto sulla sostenibilità ambientale di, ha visto come protagonista l’Istituto Comprensivo Statale di San Marco dei Cavoti- Plesso didi Val. Dopo la consegnadi Castelpagano, è toccato ai piccoli studenti del Comune Fortorino di. “Ho molto apprezzato l’iniziativa del Comune die di, afferma la Dirigente Scolastica Maria Vittoria Barone, poiché entrambi hanno compreso che, un progetto di sostenibilità, per avere efficacia, deve essere veicolato nella scuola. Abbiamo chiesto e subito al Sindaco che ha subito accolto la nostra richiesta, di installare le casette ...

Advertising

anteprima24 : ** #Gesesa per l’#Ambiente: consegnate le #Borracce agli #Alunni di Foiano di val Fortore **… - TV7Benevento : Tour “Plastic Free” di GESESA per l’Ambiente: consegnate le borracce agli alunni delle scuole di Castelpagano... - anteprima24 : ** #Gesesa, parte da Castelpagano il nuovo tour per il 'Plastic Free' ** -