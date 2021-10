Germania, stop a tamponi statali gratuiti: “Ma li pagheranno i datori di lavoro” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott — La Germania non fornirà più ai cittadini i tamponi gratuiti a carico dello Stato per incentivare alla vaccinazione chi ancora non vi si è sottoposto. È «una questione di equità per i contribuenti», puntualizza il ministro della Salute, Jens Spahn. «Tutte le persone a cui è stato raccomandato e che volevano vaccinarsi hanno potuto farlo». In Germania i tamponi li pagano i datori Ma c’è un «ma» bello grosso: per i lavoratori, di fatto, i test rimarranno gratuiti: sebbene per lavorare non occorra il CovPass (cioè il green pass tedesco) le aziende sono obbligate a fornire ai propri dipendenti che ne fanno richiesta almeno due test a settimana. Di fatto, quindi, un cittadino non vaccinato può fare richiesta di tamponi al proprio datore di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott — Lanon fornirà più ai cittadini ia carico dello Stato per incentivare alla vaccinazione chi ancora non vi si è sottoposto. È «una questione di equità per i contribuenti», puntualizza il ministro della Salute, Jens Spahn. «Tutte le persone a cui è stato raccomandato e che volevano vaccinarsi hanno potuto farlo». Inli pagano iMa c’è un «ma» bello grosso: per i lavoratori, di fatto, i test rimarranno: sebbene per lavorare non occorra il CovPass (cioè il green pass tedesco) le aziende sono obbligate a fornire ai propri dipendenti che ne fanno richiesta almeno due test a settimana. Di fatto, quindi, un cittadino non vaccinato può fare richiesta dial proprio datore di ...

