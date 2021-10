Germania, Scholz: "Prima di Natale avremo un governo" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il leader del partito socialdemocratico tedesco Olaf Scholz, candidato alla cancelleria in Germania, ha dichiarato: 'avremo un nuovo governo Prima di Natale' spiegando che 'sicuramente il progetto che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il leader del partito socialdemocratico tedesco Olaf, candidato alla cancelleria in, ha dichiarato: 'un nuovodi' spiegando che 'sicuramente il progetto che ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania Scholz Germania, Scholz: "Prima di Natale avremo un governo" Il leader del partito socialdemocratico tedesco Olaf Scholz, candidato alla cancelleria in Germania, ha dichiarato: 'Avremo un nuovo governo prima di Natale' spiegando che 'sicuramente il progetto che i tre partiti stanno esplorando può essere ...

