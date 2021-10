George Clooney: “Non mi candido in politica, voglio una vita decente. Biden è un ragazzo bastonato, Trump uno zuccone che pensa solo alle donne” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) George Clooney ci tiene ad avere una vita decente e per questo non ha nessuna intenzione di scendere in politica. Intervistato dalla Bbc, il regista di The Tender Bar, dal 7 gennaio 2022 su Prime Video, oltre a parlare del nuovo film, ha discusso dell’attuale quadro politico negli Stati Uniti ed è stato categorico nell’escludere ogni ipotesi di un suo futuro da politico o in una carica pubblica. “Perché vorrei avere una vita decente – ha spiegato Clooney -. Ho compiuto 60 anni quest’anno e parlando con mia moglie Amal sappiamo che entrambi lavoriamo tanto. Dobbiamo pensare a questi anni come un periodo d’oro”. Poi si è lasciato andare ad alcune considerazioni sui recenti inquilini della Casa Bianca: il divo di Hollywood ha definito il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ci tiene ad avere unae per questo non ha nessuna intenzione di scendere in. Intervistato dalla Bbc, il regista di The Tender Bar, dal 7 gennaio 2022 su Prime Video, oltre a parlare del nuovo film, ha discusso dell’attuale quadro politico negli Stati Uniti ed è stato categorico nell’escludere ogni ipotesi di un suo futuro da politico o in una carica pubblica. “Perché vorrei avere una– ha spiegato-. Ho compiuto 60 anni quest’anno e parlando con mia moglie Amal sappiamo che entrambi lavoriamo tanto. Dobbiamore a questi anni come un periodo d’oro”. Poi si è lasciato andare ad alcune considerazioni sui recenti inquilini della Casa Bianca: il divo di Hollywood ha definito il ...

