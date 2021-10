“Gabby Petito è stata strangolata” | l’autopsia non lascia dubbi Si cerca il fidanzato latitante | è accusato della sua morte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021). Le autorità mediche del Wyoming hanno confermato che la blogger 23enne statunitense, scomparsa all’inizio dello scorso settembre mentre viaggiava sule strade americane assieme al, è morta per strangolamento. Secondo la ricostruzione dei medici legali,uccisa tra i venti e i trenta giorni prima rispetto al ritrovamento del corpo nel Bridger-Teton National Forest, in Wyoming. Per laragazza è indagato ilBrian Laundrie, tutt’oggie Laundrie erano partiti su un furgoncino bianco a luglio per un coast to coast, est-ovest, da New York alla costa occidentale degli Stati Uniti. Il primo ...