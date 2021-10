Gabby Petito e Brian Laundrie: cosa sappiamo del fidanzato? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gabby Petito e Brian Laundrie, la celebre blogger si è avventurata in un viaggio in macchina con il suo fidanzato a Luglio. Gabby Petito e Brian Laundrie, che fine ha fatto il fidanzato e dove si trova adesso (Foto dal web)Circa due settimane dopo è scomparsa, il suo corpo è stato ritrovato in un parco nazionale nel Wyoming, adesso anche il suo ragazzo è scomparso, cosa è accaduto alla misteriosa coppia? Giovedì scorso un esame più dettagliato dei resti trovati nel Wyoming hanno confermato che il corpo ritrovato è quello della nota influencer, durante i ritrovamenti preliminari il coroner ha concluso la sua analisi dichiarando che si trattava di omicidio. La 22enne era in viaggio con ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021), la celebre blogger si è avventurata in un viaggio in macchina con il suoa Luglio., che fine ha fatto ile dove si trova adesso (Foto dal web)Circa due settimane dopo è scomparsa, il suo corpo è stato ritrovato in un parco nazionale nel Wyoming, adesso anche il suo ragazzo è scomparso,è accaduto alla misteriosa coppia? Giovedì scorso un esame più dettagliato dei resti trovati nel Wyoming hanno confermato che il corpo ritrovato è quello della nota influencer, durante i ritrovamenti preliminari il coroner ha concluso la sua analisi dichiarando che si trattava di omicidio. La 22enne era in viaggio con ...

