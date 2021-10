Gabby Petito, chi è la travel blogger uccisa negli Usa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa sapere su : che faceva e il rapporto con il fidanzato accusato di omicidio. Lo scorso 11 settembre, la famiglia di Gabrielle Petito – per tutti Gabby – ha denunciato la sua scomparsa al dipartimento di polizia di North Port, in Florida. Sembra sia scomparsa negli Stati Uniti occidentali durante un viaggio attraverso il paese con il suo fidanzato, Brian Laundrie, che è tornato a casa sua a North Port senza di lei il primo settembre. (Instagram)Qualche giorno dopo, sono stati trovati resti umani “coerenti” con il corpo della Petito, che aveva 22 anni, nella foresta nazionale di Bridger-Teton, al confine orientale del Grand Teton National Park nel Wyoming. Secondo l’autopsia, i cui risultati sono arrivati soltanto nelle scorse ore, la ragazza è stata strangolata. Sotto accusa, come noto, è finito il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa sapere su : che faceva e il rapporto con il fidanzato accusato di omicidio. Lo scorso 11 settembre, la famiglia di Gabrielle– per tutti– ha denunciato la sua scomparsa al dipartimento di polizia di North Port, in Florida. Sembra sia scomparsaStati Uniti occidentali durante un viaggio attraverso il paese con il suo fidanzato, Brian Laundrie, che è tornato a casa sua a North Port senza di lei il primo settembre. (Instagram)Qualche giorno dopo, sono stati trovati resti umani “coerenti” con il corpo della, che aveva 22 anni, nella foresta nazionale di Bridger-Teton, al confine orientale del Grand Teton National Park nel Wyoming. Secondo l’autopsia, i cui risultati sono arrivati soltanto nelle scorse ore, la ragazza è stata strangolata. Sotto accusa, come noto, è finito il ...

