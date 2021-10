Francia - Macron spinge sullelettrico: stanziati 4 miliardi di euro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Creare campioni dell'high-tech del futuro". questo l'obiettivo di "France 2030", un piano di investimenti multimiliardari che il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato lo scorso 12 ottobre con il chiaro intento di arrestare il declino industriale nazionale e raggiungere la leadership in diversi ambiti tecnologici: per i prossimi cinque anni sono stati stanziati complessivamente 30 miliardi di euro, di cui ben 4 miliardi sui trasporti e la mobilità elettrica. Gli obiettivi. Inoltre, il piano prevede un obiettivo ben preciso in termini di volumi produttivi: entro il 2030, le fabbriche automobilistiche francesi dovranno sfornare due milioni di veicoli leggeri elettrificati (Bev e ibridi), a fronte dei 2,2 milioni di mezzi di qualsiasi alimentazione assemblati nel 2019, prima della pandemia ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Creare campioni dell'high-tech del futuro". questo l'obiettivo di "France 2030", un piano di investimenti multimiliardari che il presidente francese Emmanuelha presentato lo scorso 12 ottobre con il chiaro intento di arrestare il declino industriale nazionale e raggiungere la leadership in diversi ambiti tecnologici: per i prossimi cinque anni sono staticomplessivamente 30di, di cui ben 4sui trasporti e la mobilità elettrica. Gli obiettivi. Inoltre, il piano prevede un obiettivo ben preciso in termini di volumi produttivi: entro il 2030, le fabbriche automobilistiche francesi dovranno sfornare due milioni di veicoli leggeri elettrificati (Bev e ibridi), a fronte dei 2,2 milioni di mezzi di qualsiasi alimentazione assemblati nel 2019, prima della pandemia ...

