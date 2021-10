Francia, il discorso di Pogba prima della finale fa il giro del web (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In queste ore circola sui social questo video di Paul Pogba che ha parlato così alla Francia durante l'intervallo della finale di Nations League contro la Spagna: "Dobbiamo essere aggressivi!". Che ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In queste ore circola sui social questo video di Paulche ha parlato così alladurante l'intervallodi Nations League contro la Spagna: "Dobbiamo essere aggressivi!". Che ...

Advertising

ilpodsport : #Calcio Così Pogba ha fatto vincere la Francia in finale: il video del discorso negli spogliatoi #ilpodsport - gpellarin84 : RT @dottorpax: Alcuni estratti del discorso di Macron per il futuro prossimo della Francia, tra alcune buone idee, ambizione, grandeur, una… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????La #Francia intende costruire 'due gigafactory' per diventare 'leader dell'#idrogeno verde' nel 2030, il che permett… - fra_lau16 : RT @Geopoliticainfo: ????La #Francia intende costruire 'due gigafactory' per diventare 'leader dell'#idrogeno verde' nel 2030, il che permett… - Geopoliticainfo : ????La #Francia intende costruire 'due gigafactory' per diventare 'leader dell'#idrogeno verde' nel 2030, il che perm… -