Francesca Cipriani? Bomba sul fidanzato: "Nell'ambiente tutti sanno. Si dice che..." (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati insieme? Dopo tanti litigi, querele ed insulti adesso sembra che tra i due sia tornato il sereno. I due ex hanno deciso di mantenere un buon rapporto per amore del loro figlio Carlos Maria. Corona ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare proprio con Nina Moric. Attendiamo sviluppi. Gli addetti al settore sanno che Francesca Cipriani é una donna intelligente e professionale, le dai un copione e lo impara in un attimo. Proprio per questo molti pensano che la sua performance al GF Vip sia una recita. Una parte difficile: tra l'oca giuliva e la Linda Blair dell'Esorcista. Dubbi anche sulla storia d'amore anche perché si dice che il fidanzato Alessandro ami molto il mondo dello spettacolo. Sempre friccicarelle Adriana Volpe e Sonia ...

